HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Soal Capres Itu Urusan Partai Politik, Kita Tunggu Saja

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |03:30 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Antara)
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan urusan calon Presiden (Capres) yang akan bertarung di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang merupakan urusan partai politik (parpol).

Ia pun mengajak semua pihak untuk sabar menunggu pengumuman dari parpol yang memutuskan dukungannya tersebut.

“Saya kira, kita sudah Insyaallah kita sudah akan melalui, Insyaallah pemilihan umum yang akan datang, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, walaupun sampai sekarang calonnya belum ada, kan belum ada, belum ada yang ditetapkan sekarang, belum ada calon sekarang, baru bakal calon yang ada, calonnya sendiri belum ada. Saya kira kita tunggu aja, urusan calon itu urusan partai politik dan gabungan partai politik, itu urusan calon,” ungkap Wapres saat memberikan sambutan pada Milad MUI, di TMII, Rabu (26/7/2023).

Saat ini sudah ada tiga kandidat calon Presiden. Pertama Ganjar Pranowo yang merupakan seorang kader PDI Perjuangan. Kemudian, ada Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Gerindra, dan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem dan sejumlah partai lain.

Halaman:
1 2
      
