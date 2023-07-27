Puan Akan Temui Cak Imin Hari Ini, Bahas Bacawapres Ganjar?

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), di Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023) siang.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pertemuan tersebut merupakan makan siang bersama dan membahas politik.

"Insya Allah jam 12.00 Mbak Puan dan Gus Imin makan siang sambil ngobrol politik," kata Jazilul saat dihubungi, Rabu 26 Juli 2023.

Jazilul menilai, pembahasan politik akan membahas masuknya nama Cak Imin menjadi kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo.

"Agendanya mungkin saja ngobrolin pendalaman godaan Mbak Puan," tutur Jazilul.

Seperti diketahui, nama Cak Imin memang masuk kandidat lima figur bacawapres Ganjar Pranowo. Hal itu seperti diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

Menurut Puan, pembahasan bacawapres sudah mengerucut menjadi lima nama. Sejumlah nama yang masuk dikatakan Puan adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Sekarang sudah mengerucut 5 salah satunya Cak Imin," ujar Puan Maharani setelah menghadiri Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu 23 Juli 2023.