Polisi Tembak Polisi di Bogor Ternyata Anggota Densus 88

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyampaikan, bahwa personel yang terlibat dalam peristiwa polisi tembak polisi di Cikeas, Bogor, merupakan anggotanya.

"Mereka anggota Densus," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Aswin menambahkan, peristiwa tersebut merupakan tindakan kelalaian dari sesama personel kepolisian.

"Yang terjadi adalah kelalaian anggota pada saat mengeluarkan senjata dari tas kemudian meletus dan mengenai rekannya yang berada didepannya," ujar Aswin.

Peristiwa itu, kata Awsin, masih terus didalami oleh penyidik Polres Bogor beserta tim Densus 88 Antiteror Polri.

"Permasalahannya sedang ditangani bersama oleh Densus dan Polres Bogor. Nanti penyidik Polres dan Densus akan mengupdate perkembangannya," ucap Aswin.