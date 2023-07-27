Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertolak ke China, Jokowi Penuhi Undangan Presiden Xi Jinping

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:56 WIB
Bertolak ke China, Jokowi Penuhi Undangan Presiden Xi Jinping
Presiden Joko Widodo bertolak ke China (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu, China pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Jokowi berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi mengatakan, kunjungannya ke Chengdu untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping.

"Pagi hari ini, saya bersama dengan ibu negara serta delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke chengdu untuk memenuhi undangan presiden Xi Jinping," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis.

Kunjungan tersebut, kata Jokowi, juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis dan komprehensif Indonesia dan Tiongkok.

"RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama presiden Xi baik di bidang investasi maupun proyek strategis indonesia dan RRT juga di bidang perdagangan dan kesehatan serta isu-isu regional dan global," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
