HOME NEWS NASIONAL

Harun Masiku Dikabarkan Ada di Kamboja, Begini Respons KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:10 WIB
Harun Masiku Dikabarkan Ada di Kamboja, Begini Respons KPK
A
A
A

JAKARTA - Beredar kabar buronan kelas kakap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku (HM) berada di negara Kamboja. Bahkan, informasi yang beredar Harun Masiku sudah menetap dan menjadi warga Kamboja.

Merespons kabar itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memastikan bahwa pihaknya sudah sejak lama berkoordinasi dengan Mabes Polri. Koordinasi pencarian Harun Masiku tersebut, kata Alexander, masih terjalin hingga saat ini.

"Kan koordinasi sudah dari dulu, kita minta supaya diterbitkan red notice, sudah, ke Interpol, sudah," kata Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2023).

KPK ogah bertindak gegabah menindaklanjuti informasi yang beredar. KPK bakal memastikan terlebih dahulu informasi itu. Sebab sebelumnya, KPK pernah sempat terkecoh soal kabar keberadaan Harun di Malaysia.

"Kemarin ada informasi katanya ke Malaysia, kita sudah kirim tim, bahkan kita sudah kirim tim untuk menindaklanjuti informasi itu sudah. Penyidik kita kirim, ternyata kosong," ungkap Alexander.

Sementara itu, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menyatakan bakal mendalami informasi soal keberadaan buronan Harun Masiku di Negara Kamboja. Polri telah berkoordinasi dengan Interpol dan otoritas Kamboja.

"Kami akan tindak lanjuti. Kerja sama dengan KPK dan interpol serta otoritas Kamboja," kata Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti kepada awak media, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
KPK Harun Masiku
