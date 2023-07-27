Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Densus 88 Bripda Ignatius Dwi Tewas Ditembak Senior, Polisi Cek CCTV TKP

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:13 WIB
Anggota Densus 88 Bripda Ignatius Dwi Tewas Ditembak Senior, Polisi Cek CCTV TKP
Bripda Ign Dwi Frisco Sirage/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah melakukan pengecekan rekaman CCTV di lokasi penembakan anggota Densus 88 Polri Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage.

Penembakan anggota Polri asal  Melawi, Kalimantan Barat ini dilakukan seniornya yaitu, Bripda IMS fan Bripka IG.

"Saat ini Polres Bogor terus mendalami kasus tersebut, mengumpulkan bukti-bukti menganalisa bukti termasuk menganalisa CCTV di lokasi TKP," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kamis (27/7/2023).

Sebelumnya, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS fan Bripka IG.

Atas kejadian itu, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu. Mereka sudah ditangkap oleh Polri untuk kepentingan proses hukum.

