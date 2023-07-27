KH Anwar Iskandar Akan Jadi Ketua Umum MUI Baru Gantikan Miftachul Akhyar

JAKARTA-Wakil Rais ‘Aam PBNU KH Anwar Iskandar akan menjadi Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru periode 2023-2025 menggantikan KH Miftachul Akhyar.

Nama Anwar Iskandar yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia nantinya akan dibawa ke dalam rapat pleno pada 15 Agustus 2023 mendatang.

"Kebetulan pak Miftachul Akhyar yang mengusulkan kalau bisa diterima KH Anwar Iskandar. Dalam rapat pimpinan Selasa lalu, sudah memutuskan calon yang akan dibawa ke rapat pleno 15 Agustus namanya bapak KH Anwar Iskandar,"kata Waketum MUI, Anwar Abbas, kepada MNC Portal, Kamis (27/7/2023).

Oleh karena itu, jika dalam rapat pleno disetujui maka nama KH Anwar Iskandar akan kembali dibahas dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Maru'f Amin.

Rapat paripurna itu juga akan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan dan puluhan komisi badan lembaga dibawah MUI.

"Jika diterima maka resmilah bapak KH Anwar Iskandar menjadi Ketum MUI yang baru,"ujar Anwar.

KH Anwar Iskandar juga telah mendapatkan dukungan dari PBNU. Sama halnya dengan PP Muhammadiyah yang mendukung penuh KH Anwar Iskandar menjadi Ketua Umum MUI yang baru.

"Kalau dari pengurus PBNU nya sudah selesai mereka setuju bapak Anwar Iskandar menjadi Ketum. Kemudian Ketum PP Muhammadiyah, Bapak Haedar Nashir juga secara jelas dan tegas mendukung bapak KH Anwar Iskandar secara resmi,"katanya.