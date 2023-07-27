Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Ungkap Hal Mengejutkan Sebelum Bripda Ignatius Dwi Tewas Tertembak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:43 WIB
Densus 88 Ungkap Hal Mengejutkan Sebelum Bripda Ignatius Dwi Tewas Tertembak
Bripda Ign Dwi Frisco Sirage/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memastikan tidak ada pertengkaran yang terjadi sebelum Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage meregang nyawa usai tertembak seniornya Bripda IMS fan Bripka IG.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, Bripda Ignatius tewas tertembak akibat kelalaian yang dilakukan rekan sesama polisi saat hendak mengeluarkan senjata api dari dalam tas.

"Tidak benar ada penembakan. Tidak ada (pertengkaran). Peristiwanya adalah kelalaian pada saat mengeluarkan senjata dari tas sehingga senjata meletus dan mengenai anggota lain di depannya," kata Aswin saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Lebih lanjut Aswin mengatakan, senjata api yang meletus tersebut tercatat merupakan milik Bripda IMS, rekan dari Bripda Dwi Frisco Sirage.

Lebih lanjut, ia mengatakan kasus dugaan kelalaian yang menyebabkan tewasnya Bripda Ignatius karena tertembak sedang ditangani oleh tim gabungan Densus 88 dan Polres Bogor. "Nanti penyidik Polres dan Densus akan mengupdate perkembangannya," tutup Aswin.

