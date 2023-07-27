Said Aqil: Selamatkan Bangsa dari Virus LGBT!

JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Keagamaan (LPOI-LPOK) Said Aqil Siroj menyatakan bahwa fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) harus disikapi secara tegas.

Menurutnya, 14 ormas islam dan 6 ormas keagamaan yang tergabung dengan LPOI-LPOK secara tegas menolak LGBT dan pemerintah diminta tegas untuk menyikapinya.

“Menghadapi merebaknya serbuan Virus LGBT, yang tengah mewabah dan bergerak secara massif menunggang dan sekaligus mengatasnamakan Hak Asasi Manusia, Inklusifitas dan Kebebasan, para pemimpin bangsa dan seluruh stakeholders bangsa harus segera bertindak tegas, cepat dan cerdas dalam menanganinya, serta tidak boleh terlambat, agar Virus dapat disolusikan dan dapat segera dibendung, sehingga Virus LGBT tidak berubah menjadi Pandemi LGBT yang membahayakan masa depan Bangsa Indonesia,” demikian ungkap Said Aqil.

Menurut Aqil Siroj, tidak ada agama yang mentolelir LGBT. Mantan Ketua Umum PBNU itu berpendapat bahwa LGBT melawan kodrat ilahiyah penciptaan manusia.

"LGBT Bertentangan dengan Pancasila. LGBT adalah Virus Kemanusiaan, yang bila dibiarkan akan mempercepat punahnya Manusia dan sekaligus mempercepat datangnya Murka /Adzab Tuhan. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Melaknat LGBT," katanya.