Gibran Bertemu Relawan Jokowi Siang Ini, Terkait Cawapres?

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan sejumlah organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu berlangsung di rumah makan Talaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Gibran mengaku kehadirannya dalam pertemuan ini sebagai bentuk memenuhi undangan yang telah dikirimkan oleh organ relawan Presiden Jokowi.

"Hari ini kita makan doang yak," kata Gibran saat tiba di lokasi acara.

Putera sulung Presiden Jokowi itu mengaku tak membawa pesan apapun apalagi arahan yang akan diberikan kepada relawan Jokowi ini.

"Nggak ada arahan, arahan. Emangnya saya siapa ngarah-ngarahin orang," ujarnya.

Hingga berita ini dibuat, kegiatan silaturahmi dan makan siang antara Gibran dengan organ relawan Jokowi masih berlangsung. Nama Gibran sendiri sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden.

Namun, ia menolak. "Ora-ora. Jangan saya. Pak Erick (Erick Thohir) saja. Saya cuma anak kecil," katanya saat diwawancarai di Balai Kota Solo beberapa waktu lalu.

(Arief Setyadi )