DPR: Calon Panglima TNI dari Matra Udara dan Darat jika Ikuti Rotasi

JAKARTA – Calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan jatuh ke matra udara atau matra darat. Penilaian itu didasari jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pola rotasi seperti yang sudah dijalani.

"Kalau ikut pola rotasi tentunya akan ke matra udara atau darat ya," ujar Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig, saat dihubungi, Kamis (27/7/2023).

Rizki menilai, seluruh Kepala Staf TNI juga memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi Panglima TNI. Namun, kata dia, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan bila Presiden Jokowi memperpanjang masa tugas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Apalagi, pelaksanaan pemilu telah menyisakan beberapa bula lagi.

"Hak preogratif Presiden juga bisa saja memperpanjang masa tugas Panglima TNI karena menjelang pemilu yang tersisa beberapa bulan," tandasnya.