Sekolah Gratis SMKN Jateng Sukses, Partai Perindo: Bukti Ganjar Peduli Masyarakat Kecil

JAKARTA – Program sekolah gratis yang dibuat bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo di Jawa Tengah terbukti memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terlebih masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang unggul dan berkualitas.

Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengatakan, melalui sekolah gratis yang diberi nama SMKN Jawa Tengah, berhasil meluluskan siswa-siswi berkualitas dengan total 1.837 siswa. Program sekolah gratis SMKN Jateng saat ini sudah berjumlah 18 sekolah yang terdiri dari 3 boarding school dan 15 semi boarding school.

"Sekolah gratis ini dibuat oleh Ganjar Pranowo sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, program sekolah gratis tersebut sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan yang ada di Jateng," kata Ike kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo ini menambahkan, sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- mengapresiasi langkah Ganjar atas kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu dengan mendirikan sekolah gratis di Jateng.

"Mas Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah dari akarnya. Karena, program sekolah gratis ini telah terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Jateng," kata Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu.

Kedua, Partai Perindo --yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu -- meminta pemerintah untuk mendirikan lebih banyak sekolah gratis di berbagai daerah di Indonesia.