Emak-Emak Nekat Gerebek Sarang Narkoba, DPR Minta Polisi Lebih Sigap

JAKARTA - Viral sekelompok emak-emak menggerebek sebuah bangunan diduga menjadi basecamp para pecandu narkoba di kawasan Payo Sigadung, Kecamatan Alam Barang, Jambi. Saat digerebek, emak-emak menemukan alat hisap sabu hingga uang hasil transaksi narkoba.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, keberanian emak-emak tersebut layak diapresiasi. Di sisi lain, ia melihat peristiwa ini sebagai teguran keras bagi aparat kepolisian, terutama dalam upaya memberantas peredaran narkoba di tengah masyarakat.

"Keberanian emak-emak masuk ke sarang narkoba karena kegeraman mereka terhadap peredaran narkoba menjadi teguran keras bagi institusi Polri. Kejadian ini menjadi pesan bahwa seharusnya polisi bisa lebih sigap dan cepat dalam menangani laporan masyarakat,” ujarnya, dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Puluhan emak-emak itu nekat melakukan penggerebekan karena kepolisian tak kunjung menangkap para pengguna narkoba. Padahal, sudah dilaporkan masyarakat.

Emak-emak yang merasa geram langsung mengambil tindakan sendiri dengan menggerebeknya. Ditambang, harta benda mereka, mulai dari perabotan hingga sepeda motor kerap hilang diduga dicuri para pengguna narkoba.

"Kalau sampai emak-emak turun tangan, artinya memang ada kegelisahan di tengah masyarakat. Seharusnya penegak hukum lebih peka dan sensitif melihat fenomena yang meresahkan warga,” ujarnya.

Didik mengingatkan polisi sebagai pengayom masyarakat agar lebih sigap dalam melakukan langkah antisipasi. Polisi harus bertindak cepat ketika ada laporan dari masyarakat.

“Karena jika tidak ada tindak lanjut dari kegelisahan yang terjadi di tengah masyarakat, warga akan geram dan akhirnya main hakim sendiri. Itu perlu dihindari,” ujarnya.