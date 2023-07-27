Soal Kabasarnas, Mahfud MD: Ya Ditangkap, Kalau Ngakali Lelang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut berkomentar terkait Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi yang ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan proyek barang dan jasa tahun anggaran 2021-2023.

Menurut Mahfud, jika Kepala Basarnas mengakali lelang, makanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka.

“Ya makanya ditangkap, kalau ngakali lelang makanya ditangkap,” ujarnya di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

KPK menduga Henri telah menerima suap Rp88,3 miliar kurun waktu tiga tahun. Henri diduga menerima suap terkait berbagai proyek di Basarnas kurun waktu tiga tahun bersama dengan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC). Afri Budi juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Henri.

“Tanggapannya itu, bagus KPK bisa mencermati itu bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi,” ujar Mahfud.