Polisi Tembak Polisi di Bogor, Mahfud MD: Sudah Ditangani, Ada Prosedurnya dan Cepat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor sudah ditangani.

“Ya kan sudah ditangani ya, sudah direspons, kan tidak usah semua hal saya harus ngomong ke beliau, itu sudah ada prosedurnya dan sudah cepat menurut saya cara menanggapinya,” ungkap Mahfud di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

“Biar diselesaikan oleh polisi,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS fan Bripka IG.