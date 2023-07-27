Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Tewasnya Bripda Ignatius Dwi Tertembak Rekannya Sendiri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:33 WIB
Kronologi Tewasnya Bripda Ignatius Dwi Tertembak Rekannya Sendiri
JAKARTA - Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage meninggal dunia usai tertembak rekannya di Densus 88 Antiteror Polri, yakni Bripda IMS dan Bripka IG.

Berdasarkan kronologi yang diterima dan sudah dibenarkan oleh Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, peristiwa bermula ketika Bripda Ignatius dan rekannya berkumpul di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

"Benar. Peristiwanya memang seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut," kata Aswin saat dikonfirmasi terkait laporan yang diterima awak media, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Kejadian itu bermula pada 22 Juli 2023 sekira pukul 22.35 WIB. Ketika itu, Bripda IMS mengajak Bripda A berkunjung dan bertemu di Rusun Polri Cikeas.

Selanjutnya, pada pukul 01.38 WIB, mereka berkumpul di Rusun Polri Cikeas bersama dengan Bripda IMS dan Bripda Ignatius, Bripda A dan Bripda Y.

Pada Pukul 01.42 WIB, Bripda IMS mengeluarkan senjata api dari dalam tas untuk diperlihatkan kepada Bripda Ignatius.

