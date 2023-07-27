Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Keris Paling Sakti di Tanah Jawa, Keris Setan Kober hingga Mpu Gandring

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:46 WIB
5 Keris Paling Sakti di Tanah Jawa, Keris Setan Kober hingga Mpu Gandring
Ilustrasi keris (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kehadiran keris biasanya dianggap sakral, keramat, dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Terlebih di Tanah Jawa. 

Tanah Jawa memiliki keterikatan kental dengan kehadiran keris. Tak hanya sebagai sebuah senjata, kehadiran keris lebih mengisi pada sisi mistis dan supranatural. Bahkan beberapa keris memiliki rituan tertentu yang harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

Berikut lima keris yang paling sakti di Tanah Jawa menurut berbagai sumber:

1. Keris Setan Kober

Keris ini merupakan buatan Mpu Supo Mandrangi yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Kemudian diwariskan kepada muridnya, Arya Penangsang atau Adipati Jipang Panolan. Keris ini dikenal dengan sebutan Bronggot Setan Kober dan dianggap pusaka yang haus darah dan membawa hawa panas.

Dalam sejarah disebutkan, Arya Penangsang, tewas terhunus kerisnya sendiri. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti di mana keberadaan keris pusaka sakti ini.

2. Keris Joko Piturun

Keris ini diberikan kepada putra mahkota di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Konon dalam sabda raja Sultan Hamengkubuwono X, keris ini akan menyempurnakan keris Kanjeng Joko Piturun ini yang merupakan pengubahan perjanjian Kerajaan Mataram.

3. Keris Nogososro

Keris ini memiliki motif naga utuh dari bagian gandhik sampai ekor dengan mulut naga yang menggigit batu intan. Terdapat juga 1.000 sisik dengan makna untuk menolak 1.000 bencana.

Nogososro itu berarti kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Naga yang ada dalam keris ini berarti kekuatan dan kekuasaan.

Halaman:
1 2
      
