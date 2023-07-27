Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bripda Ignatius Dwi Tewas, RS Polri Ungkap Hasil Autopsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:52 WIB
Bripda Ignatius Dwi Tewas, RS Polri Ungkap Hasil Autopsi
RS Polri Kramat Jati ungkap hasil autopsi terhadap Bripda Ignatius Dwi. (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Jasad anggota Densus 88 Antiteror Polri Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang tewas tertembak rekan polisinya, telah diautopsi pihak Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Iya ada autopsi kasus perlukaan letusan senja api (luka tembak) anggota Polri. Permintaan autopsi dari Polres Bogor," kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri Kramat Jati Brigjen Hariyanto saat dihubungi, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Hariyanto mengungkapkan, dari proses autopsi tersebut ditemukan fakta hanya ada satu luka tembak di belakang kuping dari Bripda Ignatius.

"Satu (luka tembak). Di bagian belakang telinga kanan sampai belakang telinga kiri. Tak ada (luka lain)," ujar Hariyanto.

Sebelumnya, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak rekannya sesama personel kepolisian, yaitu Bripda IMS dan Bripka IG.

Dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu. Mereka sudah ditangkap Polri untuk kepentingan proses hukum.

Halaman:
1 2
      
