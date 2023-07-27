Gibran Bilang Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres, Siapa Ya?

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama calon presiden (Capres) yang didukung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu diungkapkan Gibran ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sudah memiliki arah dukungannya pada satu nama Capres yang ada saat ini.

"Sudah (ada arah dukungan Presiden ke satu nama Capres)," kata Gibran usai menghadiri silaturahmi dan makan siang bersama Relawan Jokowi di rumah makan Talaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Namun, putra sulung Presiden Jokowi tidak mengungkap siapa Capres yang akan didukung ayahnya pada Pilpres 2024.

Gibran meminta semua pihak, khususnya media massa, untuk bersabar menunggu sikap politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya terhadap satu nama Capres yang dimaksud.

"Ya ditunggu saja, tunggu saja," kata Gibran.