Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Bilang Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres, Siapa Ya?

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:06 WIB
Gibran Bilang Jokowi Sudah Putuskan Dukung Satu Capres, Siapa <i>Ya</i>?
Gibran Rakabuming Raka (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama calon presiden (Capres) yang didukung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu diungkapkan Gibran ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sudah memiliki arah dukungannya pada satu nama Capres yang ada saat ini.

"Sudah (ada arah dukungan Presiden ke satu nama Capres)," kata Gibran usai menghadiri silaturahmi dan makan siang bersama Relawan Jokowi di rumah makan Talaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Namun, putra sulung Presiden Jokowi tidak mengungkap siapa Capres yang akan didukung ayahnya pada Pilpres 2024.

Gibran meminta semua pihak, khususnya media massa, untuk bersabar menunggu sikap politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya terhadap satu nama Capres yang dimaksud.

"Ya ditunggu saja, tunggu saja," kata Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement