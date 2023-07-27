Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran ke Relawan: Tunggu Saja Arahan Pak Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:09 WIB
Gibran ke Relawan: Tunggu Saja Arahan Pak Jokowi
Gibran Rakabuming Raka. (MNC Portal/Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh organ relawan pendukung Jokowi untuk bersabar menunggu arahan dari ayahnya terkait sikap di Pilpres 2024.

Gibran mengungkapkan, belakangan ini namanya kerap ditarik-tarik dan coba digambarkan telah mendukung calon tertentu di Pilpres 2024. Bahkan, ada pihak yang mengaitkan sikap Jokowi tercermin dari dirinya.

"Posisi kita ditarik kiri-kanan. Gibran ini jurkam (juru kampanye-red), besoknya Gibran bukan jurkam. Jangan dipercaya semua," kata Gibran dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama relawan Jokowi di Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Karena itu, Gibran meminta kepada relawan Jokowi agar tidak mudah terpengaruh dengan framing yang dilakukan sejumlah pihak terkait arah dukungan di Pilpres 2024.

"Bapak-ibu tunggu saja arahan dari Pak Jokowi," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
