Gibran ke Relawan: Tunggu Saja Arahan Pak Jokowi

JAKARTA - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh organ relawan pendukung Jokowi untuk bersabar menunggu arahan dari ayahnya terkait sikap di Pilpres 2024.

Gibran mengungkapkan, belakangan ini namanya kerap ditarik-tarik dan coba digambarkan telah mendukung calon tertentu di Pilpres 2024. Bahkan, ada pihak yang mengaitkan sikap Jokowi tercermin dari dirinya.

"Posisi kita ditarik kiri-kanan. Gibran ini jurkam (juru kampanye-red), besoknya Gibran bukan jurkam. Jangan dipercaya semua," kata Gibran dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama relawan Jokowi di Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Karena itu, Gibran meminta kepada relawan Jokowi agar tidak mudah terpengaruh dengan framing yang dilakukan sejumlah pihak terkait arah dukungan di Pilpres 2024.

"Bapak-ibu tunggu saja arahan dari Pak Jokowi," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)