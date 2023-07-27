Tribrata Putra Anak Ferdy Sambo Lolos Akpol 2023

JAKARTA - Tribrata Putra anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dikabarkan lolos masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2023. Hal itu diketahui dari pengumuman Sidang Akhir Rekrutmen Calon Taruna (Catar) Akpol 2023 yang diumumkan pada Senin, 24 Juli 2023.

Tribrata Putra lolos di Akpol 2023 dari Polda Metro Jaya. Akun YouTube Penyediaan Personel menyampaikan secara langsung pengumuman Sidang Akhir Rekrutmen Catar 2023.

Kemudian seorang warganet atas nama @inisialygk1 kemudian menanyakan apakah Brata, anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi lolos Akpol atau tidak. Akun yang berisi pusat informasi Akpol, Akmil, dan sekolah kedinasan tersebut menjawab bahwa Brata lolos masuk Akpol.

"Lulus," jawab @kepokedinasan jawabya dikutip MNC Portal, Kamis (27/7/2023).