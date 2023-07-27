Puan Maharani Sambangi Kediaman Airlangga Hartarto

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani tiba di kediaman di rumah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023) siang.

Puan tiba di kediaman Airlangga setelah mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dari pantauan MPI, mobil iring-iringan Puan tiba di rumah Airlangga sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja dan celana hitam, Puan langsung mmasuk.

Puan disambut Airlangga yang telah menunggu di teras rumah. Mereka tampak berjabatan tangan. Setelah itu, keduanya langsung melenggang masuk ke rumah Airlangga.

Dalam pertemuan itu, Puan turut didampingi Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Said Abdullah.

Sementara itu, Airlangga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Mechias Markus Mekeng.

Sekedar informasi, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (27/7/2023) siang.

Rencana pertemuan itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng.

"Iya jadi siang ini," tutur Mekeng saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2023).