Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Maharani Sambangi Kediaman Airlangga Hartarto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:55 WIB
Puan Maharani Sambangi Kediaman Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto dan Puan Maharani. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani tiba di kediaman di rumah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023) siang.

Puan tiba di kediaman Airlangga setelah mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dari pantauan MPI, mobil iring-iringan Puan tiba di rumah Airlangga sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja dan celana hitam, Puan langsung mmasuk.

Puan disambut Airlangga yang telah menunggu di teras rumah. Mereka tampak berjabatan tangan. Setelah itu, keduanya langsung melenggang masuk ke rumah Airlangga.

Dalam pertemuan itu, Puan turut didampingi Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Said Abdullah.

Sementara itu, Airlangga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Mechias Markus Mekeng.

Sekedar informasi, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (27/7/2023) siang.

Rencana pertemuan itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng.

"Iya jadi siang ini," tutur Mekeng saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement