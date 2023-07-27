Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Bilang Panji Gumilang Tidak Takut Hadapi Apapun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:56 WIB
Pengacara Bilang Panji Gumilang Tidak Takut Hadapi Apapun
Panji Gumilang (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang membantah kliennya takut lantaran tidak menghadiri panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama, pada hari ini.

"Jadi tidak ada rasa takut apa pun, artinya adalah beliau kooperatif apapun yang di mintakan untuk hadir atau untuk undangan klarifikasi beliau cukup kooperatif," kata Pengacara Panji Gumilang, M. Ali Syaifudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Menurut Ali, Panji Gumilang tidak hadir pemanggilan pada hari ini lantaran sakit ataupun proses penyembuhan.

"Hari ini seharusnya beliau hadir namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan atau habis sakit, jadi mungkin nanti akan dijadwalkan di lain waktu, tidak tahu kapan nanti akan kita tentukan," ujar Ali.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement