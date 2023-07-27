Pengacara Bilang Panji Gumilang Tidak Takut Hadapi Apapun

JAKARTA - Pengacara Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang membantah kliennya takut lantaran tidak menghadiri panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama, pada hari ini.

"Jadi tidak ada rasa takut apa pun, artinya adalah beliau kooperatif apapun yang di mintakan untuk hadir atau untuk undangan klarifikasi beliau cukup kooperatif," kata Pengacara Panji Gumilang, M. Ali Syaifudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Menurut Ali, Panji Gumilang tidak hadir pemanggilan pada hari ini lantaran sakit ataupun proses penyembuhan.

"Hari ini seharusnya beliau hadir namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan atau habis sakit, jadi mungkin nanti akan dijadwalkan di lain waktu, tidak tahu kapan nanti akan kita tentukan," ujar Ali.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.