HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi dan Rombongan Tiba di Chengdu China

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:33 WIB
Presiden Jokowi dan Rombongan Tiba di Chengdu China
Presiden Jokowi tiba di China (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan, tiba di Bandar Udara Internasional Tianfu, Kota Chengdu, Provinsi Sichuan, China, pada Kamis (27/7/2023). Nampak, hujan gerimis menyambut ketibaannya.

Usai menempuh penerbangan selama sekitar 5 jam, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi mendarat sekitar pukul 14.40 waktu setempat.

Setelah pesawat berhenti sempurna, kemudian Presiden turun melewati tangga pesawat dan terlihat dua orang anak memberikan bunga tangan kepada Presiden dan Ibu Iriana.

Setelahnya, tampak Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun dan Atase Pertahanan KBRI Beijing Brigjen TNI (Mar) Benny P. Nadeak masing-masing beserta istri menyambut ketibaan Presiden dan Ibu Iriana di bawah tangga pesawat.

Dari pihak RRT, tampak juga turut menyambut yakni Menteri Pendidikan RRT Huai Jinpeng, Duta Besar RRT untuk RI Lu Kang beserta istri, dan Gubernur Provinsi Sichuan Huangqiang.

Selain itu, ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga disambut meriah oleh sejumlah pelajar RRT yang berbaris mengantarkan Presiden serta Ibu Iriana menuju kendaraan.

