Canggihnya Pesawat Tempur Dassault Rafale, Sangat Berbahaya! Mampu Angkut Berbagai Senjata

JAKARTA- Deretan canggihnya pesawat tempur Dassault Rafale menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Rafale adalah pesawat tempur twin-jet yang dapat beroperasi dari kapal induk dan pangkalan darat.

Adapun, Rafale mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Prancis pada tahun 2004 dan Angkatan Udara Prancis pada tahun 2006.

Apalagi, pesawat ini juga punya fungsi serba guna. Salah satunya melakukan semua misi penerbangan tempur, serta bisa menjadi alat pertahanan udara.

Berikut ini keunggulan pesawat tempur Dassault Rafale?

1. Punya Kecepatan Luar Biasa

Selain itu, pesawat ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 1.8 march atau 750 knot dan mampu terbang di atas ketinggian maksimal 50.000 kaki (feet). Kemampuan manuver pesawat ini semakin garang karena dilengkapi dengan radar canggih Active Electronically Scanned Array (AESA) RBE2.