Bacaleg Partai Perindo: Orang Flores Menyadari Betul Politik untuk Tentukan Masa Depan Hidupnya

JAKARTA - Advokat sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil NTT I dari Partai Perindo, Emanuel Herdiyanto Moat Gleko menyatakan masyarakat Flores sangat dekat dengan unsur musyawarah sejak kecil. Hal itu karena sejak kecil warga Flores terbiasa dengan tradisi berkumpul untuk menggelar diskusi berbagai macam hal.

"Kalau bicara politik orang Flores menurut saya jago, hampir semua orang Flores itu jago dalam urusan politik, mau analisis diskusi pasti jago," kata Emanuel dalam Podcast Aksi Nyata Perindo 'Darurat Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur', Kamis (27/7/2023).

Akan hal itu, Emanuel menyebutkan di kampung halamannya pernah mencatatkan Pilkada dengan calon pasangan terbanyak.

"Pernah rekor pilkada dengan jumlah calon terbanyak di Indonesia, sembilan atau 11 pasangan calon," ujarnya.