HOME NEWS NASIONAL

Okezone Updates Banyak Informasi Seru Hari Ini, Yuk Nonton Live Streamingnya di Sini!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:45 WIB
Okezone Updates Banyak Informasi Seru Hari Ini, Yuk Nonton Live Streamingnya di Sini!
Okezone Update Banyak Berita Seru Hari Ini
JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini membahas tentang seorang mahasiswi dari Universitas Mataram terpaksa berurusan dengan warga saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Alih-alih membuat konten yang positif dan bermanfaat, mahasiswi ini malah menyebut warga desa di tempatnya KKN tidak ada yang memiliki paras cantik. Video itupun memicu kemarahan warga.

Mereka pun langsung menggeruduk poskok KKN untuk mengusir pelaku. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak desa akhirnya meminta mahasiswa untuk pulang sementara. Setelah video dan ucapannya menuai polemik, pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Halaman:
1 2
      
