Emanuel Herdiyanto Ungkap Alasannya Gabung Partai Perindo : Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Advokat sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil NTT I dari Partai Perindo, Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, mengungkapkan alasannya bergabung dengan Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Ia menyebutkan, alasan yang pertama memilih Partai Perindo karena partai yang identik dengan anak muda.

"Saya baca profilnya Partai Perindo, Perindo ini partainya anak muda karena tampilannya milenial banget," kata Emanuel dalam Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (27/7/2023).

Kemudian, alasan lainnya adalah garis perjuangan Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

"Perindo komplet dalam arti memperjuangkan hal yang nyata dibutuhkan. Dia bicara tentang kesejahteraan," ujar Emanuel.