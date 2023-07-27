Airlangga Bertemu Puan, Golkar Sepakat Bentuk Tim Teknis Terkait Kerja Sama Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023) siang. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam sejak kedatangan Puan 15.00 WIB.

Pertemuan yang digelar tertutup itu juga turut dihadiri Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, dan dua Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto serta Said Abdullah.

Airlangga menyebutkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya baik informal maupun formal. Airlangga mengatakan, pihaknya sudah menemui titik temu dengan PDIP dalam pembahasan mendalam di pertemuan tadi.

"Oleh karena itu banyak hal yang perlu dibahas tentunya. Tentunya tadi disepakati bahwa hal yang sifatnya teknis itu perlu dibangun, dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis," ujar Airlangga usai menjamu Puan.

Tim teknis itu dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng. Selain itu, tim teknis diisi Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Sementara dari pihak PDIP, tim teknis akan diisi Ketua DPP PDIP Said Abdullah.