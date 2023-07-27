Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Jadi Ke-75, Perwira Polwan Gelar Bakti Kesehatan di Lapas Perempuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:01 WIB
Hari Jadi Ke-75, Perwira Polwan Gelar Bakti Kesehatan di Lapas Perempuan
Perwira Polwan buka layanan kesehatan di Lapas Perempuan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka merayakan Hari Jadi Ke-75 Polwan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2023, Perwira Koordinasi Polisi Wanita RI (Pakor Polwan RI), Brigjen Desy Andriani turut menghadiri acara Bakti Kesehatan yang berlangsung di Lapas Perempuan Kelas II Jakarta pada Kamis (27/7/2023).

"Acara tersebut merupakan bentuk perhatian Polwan RI terhadap kesehatan para warga binaan di lembaga pemasyarakatan," kata Desy.

Kegiatan dimulai dengan sambutan hangat dari Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta Marselina Budiningsih, yang mengapresiasi peran penting yang dimainkan oleh Polwan RI dalam mendukung tugas pemasyarakatan.

Selanjutnya, Desy dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan para warga binaan, serta meningkatkan hubungan yang positif antara Polwan RI dan masyarakat binaan.

Dalam acara itu, Desy secara simbolis memberikan bingkisan dan fasilitas berupa kursi untuk para warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Jakarta.

Tidak hanya itu, Desy didampingi Kalapas Perempuan Kelas II Jakarta Ade Agustina turut meninjau langsung para warga binaan yang sedang mengikuti Cek Kesehatan.

"Cek Kesehatan ini diselenggarakan oleh Polwan RI melalui Pusat Dokter dan Kesehatan Kepolisian (Pusdokkes Polri), dan mencakup pemeriksaan darah, tensi, gigi, serta keluhan penyakit lainnya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312/jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283/polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059/reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961/kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement