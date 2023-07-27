Hari Jadi Ke-75, Perwira Polwan Gelar Bakti Kesehatan di Lapas Perempuan

JAKARTA - Dalam rangka merayakan Hari Jadi Ke-75 Polwan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2023, Perwira Koordinasi Polisi Wanita RI (Pakor Polwan RI), Brigjen Desy Andriani turut menghadiri acara Bakti Kesehatan yang berlangsung di Lapas Perempuan Kelas II Jakarta pada Kamis (27/7/2023).

"Acara tersebut merupakan bentuk perhatian Polwan RI terhadap kesehatan para warga binaan di lembaga pemasyarakatan," kata Desy.

Kegiatan dimulai dengan sambutan hangat dari Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta Marselina Budiningsih, yang mengapresiasi peran penting yang dimainkan oleh Polwan RI dalam mendukung tugas pemasyarakatan.

Selanjutnya, Desy dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan para warga binaan, serta meningkatkan hubungan yang positif antara Polwan RI dan masyarakat binaan.

Dalam acara itu, Desy secara simbolis memberikan bingkisan dan fasilitas berupa kursi untuk para warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Jakarta.

Tidak hanya itu, Desy didampingi Kalapas Perempuan Kelas II Jakarta Ade Agustina turut meninjau langsung para warga binaan yang sedang mengikuti Cek Kesehatan.

"Cek Kesehatan ini diselenggarakan oleh Polwan RI melalui Pusat Dokter dan Kesehatan Kepolisian (Pusdokkes Polri), dan mencakup pemeriksaan darah, tensi, gigi, serta keluhan penyakit lainnya," ujarnya.