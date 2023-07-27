Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Ferdy Sambo Lolos Akpol 2023, Polri: Semua Punya Hak yang Sama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:09 WIB
JAKARTA - Tribrata Putra anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi lolos masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2023.

Hal itu diketahui dari pengumuman Sidang Akhir Rekrutmen Calon Taruna (Catar) Akpol 2023 yang diumumkan pada Senin, 24 Juli 2023.

Menanggapi hal itu, As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak yang sama terkait dengan seleksi Akpol.

"Semua punya hak yang sama atau equality," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Tribrata Putra lolos di Akpol 2023 dari Polda Metro Jaya. Akun YouTube Penyediaan Personel menyampaikan secara langsung pengumuman Sidang Akhir Rekrutmen Catar 2023.

Tribrata Putra telah lulus dari sekolah Taruna Nusantara pada 6 Mei 2023.

