PDIP dan Golkar Bentuk Tim Teknis, Puan: Insya Allah Bisa Bersama-sama

JAKARTA - Partai Golkar dan PDIP sepakat membentuk tim teknis guna membahas rencana koalisi untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjelaskan, tim teknis akan bertugas untuk mencari titik temu kedua partai.

"Dari tim teknis itulah nanti kita bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah kemudian harus mencari titik temunya, saya tidak mau jalan perbedaan, tapi kita cari titik temunya. Insya Allah nanti kita bisa bersama-sama," ujar Puan usai bertamu ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Puan menjelaskan, tim teknis akan diisi perwakilan masing-masing partai. Struktur tim itu, kata dia, tidak terlalu besar.

"Jadi tim teknis ini yang akan menjadi jembatan apa saja yang kemudian ingin disampaikan. Bagaimana kemudian insya Allah nantinya ada persamaan visi dan misi serta cita-cita di kemudian hari dalam waktu yang tidak lama," ujar Airlangga.

Sementara itu, Airlangga belum bisa menjawab partainya akan bekerja sama dengan PDIP dan turut mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia berkata, arah dukungan Golkar itu yang akan dibahas tim teknis.