Gaet Pemilih Kalangan Milenial dan Gen Z, Ganjar Pranowo: Partisipasi Tinggi

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mencoba menggaet pemilih yang merupakan dari kalangan milenial dan gen Z pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar melalui virtual dalam acara “Kajian Opini Politik Dengan Ganjar” yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi Relawan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Ganjar mengungkapkan, pemilih dari kalangan milenial dan gen Z memiliki partisipasi yang tinggi. Selain itu, Ganjar mengungkapkan para kalangan milenial dan gen Z memiliki ketertarikan masing-masing, salah satunya dengan digital.

“Partisipasi yang tinggi ini tentu sebagian besar adalah tingkat kemelekan politik, khususnya buat anak-anak milenial dan generasi muda, termasuk gen Z, dan saya sampaikan mereka punya pikiran sendiri,” kata Ganjar melalui virtual.

Ganjar menyebutkan, kalangan milenial dan gen Z tertarik dengan isu-isu lingkungan, kesetaraan, kebhinekaan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia (HAM).

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah itu menambahkan, anak-anak muda sangat dekat sekali dengan dunia digital.

“Maka saya katakan menjelang pemilu nanti, hampir semua persoalan yang muncul di masyarakat sebenarnya mudah diketahui, sangat bisa dianalisis, meski distorsinya bisa terjadi. Karena apa? karena hoaks, karena pembelokan berita yang ada,” ucapnya.