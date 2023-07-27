Pertemuan Bilateral dengan Xi Jinping, Presiden Jokowi : Banyak Kemajuan Konkret

Presiden RI Jokowi gelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. (BPMI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hotel Jinniu, Chengdu, Kamis (27/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan Tiongkok untuk keketuaan Indonesia di ASEAN dan sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang inklusif untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tetap damai, stabil, dan sejahtera,” kata Presiden dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Presiden menyebut, Indonesia dan Tiongkok telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas sejumlah kerjasama, utamanya sejak penyelenggaraan G20 Bali tahun lalu.

“Saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November lalu,” kata Presiden.