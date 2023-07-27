Momen Iriana Jokowi Minum Teh Bersama Madam Peng Liyuan

Ibu Negara Iriana Jokowi dan Madam Peng Liyuan minum teh bersama. (BPMI)

JAKARTA - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima jamuan minum teh bersama Madam Peng Liyuan yang diselenggarakan di Hotel Jinnui, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (27/7/2023).

Sebelum menuju lokasi minum teh, terlihat Madam Peng menunjukkan dan menjelaskan sejumlah koleksi guci dan kain yang ditampilkan di hotel tersebut.

Selain itu, Ibu Iriana diperlihatkan kegiatan meracik teh hijau. Di sana, tampak Ibu Iriana turut melukis di mangkuk teh.

Setibanya di lokasi minum teh, Ibu Iriana dan Madam Peng yang keduanya mengenakan pakaian senada berwarna krem, terlihat duduk bersebelahan sambil berbincang dan menyaksikan pertunjukan penyajian teh.