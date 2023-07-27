Dapat Bunga Merah Kuning dari Airlangga, Puan: Semoga Berlanjut hingga Hari Valentine

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023) sore.

Usai pertemuan itu, Airlangga memberi kejutan dengan memberi bunga bewarna merah-kuning kepada Puan.

"Kali ini bunga spesial, merah kuning dan ini bunga politik," tutur Airlangga saat hendak memberi bunga ke Puan.

Airlangga pun menjelaskan, bunga itu merupakam simbol bahwa pemilu haris disambut dengan penub keindahan.

"Mengapa bunga? Bunga simbol, betapa pemilu bukan hanya hard politik, tetapi yang penting soft politik, dan soft itu dengan bunga yang indah, dan yang indah warnanya kuning dan merah," ucap Airlangga.

Sementara itu, Puan pun nampak tersenyum ketika mendapat bunga tersebut. Setelah menerima bunga itu, Puan berharap, hubungan antara Golkar dan PDIP dapat berlanjut hingga hari kasih sayang tiba yakni, 14 Februari 2024, yang juga bertepatan dengan hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Semoga berlanjut sampai 14 Februari hari valentine, hari kasih sayang, merah kuning," tutur Puan.