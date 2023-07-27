Bangun Sekolah Vokasi, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Persiapkan Generasi Masa Depan

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat VIII An An Kusmaradian --atau yang biasa dikenal Ananda George-- mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah -- yang juga merupakan Bacapres dari Partai Perindo -- Ganjar Pranowo dalam membangun sekolah vokasi di Jawa Tengah.

Program ini dinilai dapat menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan untuk menghadapi era global.

"Menurut saya sekolah vokasi ini sangat lah penting dan sangat bermanfaat sekali guna mempersiapkan generasi-generasi muda masa depan kita," kata pria pemeran Prabu Siliwangi dalam Sinetron Kolosal 'Raden Kian Santang' itu, Kamis (27/7/2023).

Ananda--yang juga akrab disapa Kang Prabu ini -- menjelaskan, adanya program sekolah vokasi ini akan semakin membuka kesempatan bagi anak bangsa dalam mencari pekerjaan.

Pasalnya, fokus pembelajaran di sekolah tersebut yakni melatih siswa untuk terampil sesuai dengan bidangnya.

"Karena di era global ini keterampilan atau keahlian khusus yang menurut saya itu menjadi salah satu penentu keberhasilan ataupun kesuksesan yang akan dirasakan oleh generasi-generasi muda," ucap Bacaleg dari Partai Perindo -- yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Oleh karenanya, Kang Prabu berharap, sekolah vokasi yang sudah digagas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ini dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, unggul, dan maju.

"Dengan apa yang dipelajari dan ditekuninya maka kesempatan untuk bisa memajukan bangsa ini di tangan anak bangsa sendiri akan semakin terbuka lebar tanpa harus kita mendatang kan tenaga kerja ahli dari negara lain," pungkasnya.