HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tembak Polisi, Ketua DPR: Selidiki Secara Tuntas dan Transparan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:57 WIB
Polisi Tembak Polisi, Ketua DPR: Selidiki Secara Tuntas dan Transparan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Polri untuk mengusut tuntas peristiwa polisi tembak polisi, yang menewaskan satu orang. Ia menekankan pentingnya transparansi penyelesaian kasus demi menjaga citra Polri di mata masyarakat.

"Peristiwa penembakan polisi oleh kolega sesama polisinya sungguh sangat disesalkan. Polri harus menyelidiki kasus ini secara tuntas. Dan tentunya dengan mengedepankan transparansi kepada publik, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” kata Puan, Kamis (27/7/2023).

Seorang anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bernama Bripda IDF menjadi korban penembakan di Rusun Polri, Cikeas, Bogor pada pada Minggu 23 Juli 2023. Saat ini polisi telah menetapkan Bripda IMS dan Bripka IG sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi dari Polri, peristiwa tersebut disebabkan kelalaian anggota pada saat mengeluarkan senjata, hingga mengenai orang yang berada di depannya. Jika peristiwa ini terbukti benar, kata Puan, Polri perlu melakukan pengetatan kepemilikan senjata api untuk anggotanya.

"Jangan sampai abai untuk dilakukannya psikologi berkala bagi anggota Polri yang diberikan kewenangan membawa senjata api. Karena membawa senjata api yang tidak disertai tanggung jawab, akan membahayakan orang sekitar dan dirinya sendiri," jelas mantan Menko PMK tersebut.

Puan berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa mengkondusifkan jajarannya, khususnya dalam penggunaan senjata api.

"Saya harap Pak Kapolri bisa menyelesaikan persoalan ini secara presisi, agar tidak jadi preseden buruk bagi institusi Polri. Karena peristiwa polisi tembak polisi, baik karena kelalaian atau disengaja, sudah sering terjadi," tutur Puan.

