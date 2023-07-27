Damkar: Tak Ada Korban dalam Kebakaran Apartemen Urbantown Tangsel

TANGERANG SELATAN - Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya salah saru ruangan Apartemen Urbantown, Ciputat, Rabu 26 Juli 2023.

Di lokasi, Komandan Peleton (Danton) Bravo, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Tangsel, Nurudin, mengatakan, seluruh penghuni maupun pengunjung berhasil dievakuasi tanpa jatuh korban.

"Nggak ada (korban), semua kita evakuasi tadi, terutama yamg di lantai 7," jelasnya.

Kebakaran itu dilaporkan sekira pukul 20.00 WIB. Total ada 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sumber api berasal dari salah satu ruangan di lantai 7 apartemen. Namun petugas belum mengetahui pemicu sumber api di ruangan tersebut.

"Masih kita cek semua," jelas Nurudin.

Petugas berhasil memadamkan api selang 1 jam kemudian. Hingga pukul 22.00 WIB proses pendinginan masih berlangsung guna mencegah uap panas memantik api kembali. Total kerugian mencapai sekira Rp500 juta

(Fakhrizal Fakhri )