Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaki Anak 4 Tahun di Bogor Terjepit Besi Selokan, Damkar Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |00:41 WIB
Kaki Anak 4 Tahun di Bogor Terjepit Besi Selokan, Damkar Turun Tangan
Kaki anak masuk selokan di Bogor (Foto: Damkar)
A
A
A

 

BOGOR - Petugas pemadam melakukan evakuasi kaki anak yang terjepit besi selokan di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor. Evakuasi berjalan dramatis karena harus memotong besi penutup selokan.

Kabid Pemadam dan Penyalamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Awalnya, orang tua dari anak tersenut sedang membeli makanan.

"Dan anaknya sedang bermain di depan warung sate," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Ketika bermain, kaki anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun itu masuk ke dalam selokan. Nahasnya, kakinya terjepit ke sela-sela besi penutup selokan.

"Di depan warung ada gorong-gorong yang ditutup besi berlubang. Anak tersebut terperosok ke dalam gorong-gorong terjepit besi," jelasnya.

Karena kaki sang anak tak kunjung terlepas, warga pun menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta evakuasi. Petugas yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian.

"Penanganan anggota Damkar menggunakan alat cutting lukas," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164895/balita-bWcf_large.jpg
Kepergian Raya Teguran Keras, Komisi II DPR: Evaluasi Total Sistem Perlindungan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164760/pratikno-y36G_large.jpg
Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/338/3016096/kominfo-perkuat-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-bogor-dengan-teknologi-digital-ZMbH2qhpZj.jpg
Kominfo Perkuat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Bogor dengan Teknologi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/338/2970404/damkar-bogor-evakuasi-kaki-bocah-4-tahun-terjebak-lubang-kloset-fccitV4ZGX.jpg
Damkar Bogor Evakuasi Kaki Bocah 4 Tahun Terjebak Lubang Kloset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/338/2893644/bocah-alami-mati-batang-otak-usai-operasi-amandel-meninggal-dunia-udcXNxobC7.jpg
Bocah Alami Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/338/2853350/kejar-layangan-anak-13-tahun-di-bogor-tercebur-sumur-tua-GXEvdyoqLK.jpg
Kejar Layangan, Anak 13 Tahun di Bogor Tercebur Sumur Tua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement