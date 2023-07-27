Kaki Anak 4 Tahun di Bogor Terjepit Besi Selokan, Damkar Turun Tangan

Kaki anak masuk selokan di Bogor (Foto: Damkar)

BOGOR - Petugas pemadam melakukan evakuasi kaki anak yang terjepit besi selokan di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor. Evakuasi berjalan dramatis karena harus memotong besi penutup selokan.

Kabid Pemadam dan Penyalamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Awalnya, orang tua dari anak tersenut sedang membeli makanan.

"Dan anaknya sedang bermain di depan warung sate," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Ketika bermain, kaki anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun itu masuk ke dalam selokan. Nahasnya, kakinya terjepit ke sela-sela besi penutup selokan.

"Di depan warung ada gorong-gorong yang ditutup besi berlubang. Anak tersebut terperosok ke dalam gorong-gorong terjepit besi," jelasnya.

Karena kaki sang anak tak kunjung terlepas, warga pun menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta evakuasi. Petugas yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian.

"Penanganan anggota Damkar menggunakan alat cutting lukas," tambahnya.