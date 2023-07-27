Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Ancol Bikin KRL Terhenti, Lurah: Enggak Tahu Penyebabnya

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |00:56 WIB
Tawuran di Ancol Bikin KRL Terhenti, Lurah: Enggak Tahu Penyebabnya
Tawuran di Ancol (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Video viral di media sosial memperlihatkan aksi tawuran antar dua kelompok pelajar di perlintasan rel kereta apiTanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 26 Juli 2023 sore.

Berdasarkan video itu, tampak puluhan remaja saling kejar bahkan menyerang dengan batu dan senjata tajam di sepanjang perlintasan rel kereta. Akibatnya, KRL Commuter Line yang melintas terpaksa berhenti sementara.

"Kereta sampai berhenti gaes, gara-gara tawuran gaes," ungkap perekam video sambil berteriak pada Rabu (26/7/2023).

Lurah Tanjung Priok Teguh Subroto menjelaskan aksi tawuran di wilayahnya memang sudah sering terjadi. Bahkan, kata dia, pihaknya sering mengumpulkan para remaja dan orangtuanya untuk diberikan edukasi agar menghindari aksi tawuran.

