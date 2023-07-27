Catat! Polisi Pasang 3 Kamera ETLE di Tangerang, Berikut Lokasinya

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota akan kembali memasang tiga kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Saat ini, ETLE tersebut tidak langsung beroperasi namun masih tahan penyempurnaan.

Kasatlantas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Joko Sembodo mengatakan bahwa tiga ruas arus yang dipasangkan ETLE yakni Jalan Gatot Subroto Cimone, Jalan KH Hasyim Ashari Cipondoh, dan di Jalan MH Thamrin Kebon Nanas.

"Pemasangan di titik tersebut, selain bisa memantau arus lalu lintas, disinyalir banyak pengguna jalan yang tidak tertib dan disiplin dalam berlalu lintas yang bisa merugikan pengguna jalan lainnya, serta mencegah dan mengantisipasi tindak pidana kejahatan," ujarnya, Kamis (27/7/2023).

Dia mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk pemasangan sarana peralatan yang lainnya. Pihaknya pun masih menunggu perkembangan dari vendor dan Dishub Kota Tangerang untuk jaringannya.

"Begitu sudah diserah terimakan, kemungkinan aktifnya menunggu seminggu lagi, lanjut nanti akan dikoneksikan ke jaringan. Kalau untuk penguji cobaan perangkatnya, nanti setelah pemenuhan sarana dan prasarananya," ucapnya.

Menurut Joko, kamera ETLE ini sudah dilengkapi teknologi intelegent video analitik untuk memudahkan monitoring secara detail dan otomatis.

"Pusat informasi dan data tilang elektronik tersebut akan dipantau dari petugas," ucap dia.