HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wartawan Korban Penganiayaan Acara Partai Golkar Melapor ke Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |04:00 WIB
Wartawan Korban Penganiayaan Acara Partai Golkar Melapor ke Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)




 

JAKARTA - Janivan Prapta, wartawan korban pemukulan sekelompok orang saat disksui Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Kelapa Dua, Senayan, Jakarta Pusat, melapor ke polisi.

Janivan melapor ke Polda Metro Jaya dengan ancaman pasal penganiayaan.

Janivan menuturkan, insiden tersebut terjadi Rabu 26 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB. Kata dia, sekelompok orang tiba-tiba datang untuk membubarkan diskusi tersebut hingga terjadi pemukulan.

Laporan Janivan teregistrasi dengan nomor STTLP/B/4348/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Janivan melaporkan kejadian tersebut dengan pasal 352 tentang penganiayaan ringan.

"Jadi kronologinya itu ada Gerakan Pemuda Partai Golkar mau bikin diskusi terus dari AMPG datang menggeruduk ngebubarin acara diskusi sampai pihak panitia bilang "nanti diliput ya kalau datang geruduk" ok saya liput," katanya.

"Selang beberapa detik saya record mereka langsung mendatangi saya tanpa babibu langsung mukul kamera saya. Sama mukul dagu saya. Setelah itu saya masuk ke dalam karena mereka banyak kan," sambung Janivan.

Halaman:
1 2
      
