1.194 Gelandangan Digiring Sudinsos Jakpus Selama 2023

JAKARTA - Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat telah menertibkan sebanyak 1.194 gelandangan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di delapan kecamatan di wilayahnya.

Kepala Sudinsos Jakarta Pusat, Abdul Salam mengatakan, penjangkauan PPKS ini dikarenakan banyak masyarakat yang resah terkait banyaknya keberadaan mereka yang berkeliaran.

"Penjangkauan juga didasari banyaknya laporan warga yang mengeluhkan maraknya PKKS," ujar Abdul, Kamis (27/7/2023).

Dari 1.194 PPKS, kata Abdul, 74 orang di antaranya dijangkau pada Januari, 315 orang pada Februari, 99 orang pada Maret, 142 orang pada April, 202 orang pada Mei, 114 orang pada Juni dan 248 orang pada 25 Juli.

"1.194 PPKS yang dijangkau terdiri dari 621 gelandangan, 270 pengamen dan 303 orang sisanya pengemis dan manusia gerobak," imbuhnya.