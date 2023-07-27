Berantas Stunting, Wali Kota Tangsel Siapkan 8 Aksi Pencegahan

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berkomitmen menurunkan angka stunting. Di mana, sebelumnya berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari 19,9 ke 9 persen, penurunan juga ditargetkan turun sampai ke 8 persen pada 2023 ini.

"Dan untuk tahun 2023 ini kita targetkan turun lagi ke angka 8 persen," kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, saat menghadiri rembuk stunting di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, Rabu (26/7/2023).

Penurunan angka stunting itu, kata Benyamin, harus dilakukan dengan kerja bersama dan aksi yang jelas. Oleh karenanya, Pemkot Tangsel mempunyai 8 aksi dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.

"Aksi pertama terkait identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi. Aksi kedua penyusunan rencana kegiatan untuk pelaksanaan integrasi intervensi," ucapnya.

Lalu aksi ketiga, sambung dia, dilakukan rembuk stunting untuk memberikan komitmen dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting tersebut. Berikutnya aksi keempat, dilakukan dengan memberikan kepastian hukum kepada kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi.

"Tidak cukup itu saja, aksi kelima kita lakukan pembinaan kader dalam intervensi gizi terintegrasi di tingkat kelurahan. Aksi keenam kita lakukan pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi," kata Benyamin.

Setelah itu, lanjut Benyamin, dilakukan aksi ketujuh dalam melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting.

"Dan terakhir kita lakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan angka stunting selama satu tahun terakhir," ujarnya.

Langkah-langkah itulah kata Benyamin, sebagai bukti bahwa untuk menurunkan angka stunting dilakukan upaya-upaya yang jelas dan berkesinambungan.

"Dengan rembuk stunting inilah semoga penurunan ini kita bisa capai lagi," katanya.