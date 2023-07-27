Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka Pukul 8 Pagi

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Kamis (27/7/2023).

SIM keliling untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung.

Jaksel : Halaman TMP Kalibata.

Jakut : LTC Glodok.

Jakbar : Mall Citraland.

Jakpus : Kantor Pos Lapangan Banteng.