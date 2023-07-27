Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Edarkan Sabu, Pria di Tambora Jakbar Ditangkap Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:57 WIB
Edarkan Sabu, Pria di Tambora Jakbar Ditangkap Polisi
Pengedar narkoba di Tambora, Jakbar ditangkap polisi (Foto: Dok Polisi/Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial NA (41) setelah nekat mengedarkan narkoba jenis sabu selama dua bulan terakhir. Penangkapan itu dilakukan pada Minggu 23 Juli 2023.

Menurut Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, Komisaris Polisi (Kompol) Putra Pratama, saat proses penangkapan, pihaknya mendapati 32 paket sabu yang sudah dikemas dalam plastik klip dari tangan tersangka.

“Berat total sabu yang berhasil disita mencapai 6,74 gram. Selain itu, kami juga menyita barang bukti berupa satu buah timbangan dan satu unit ponsel,” kata Putra dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Berdasarkan pengakuan tersangka, pelaku NA sudah mengedarkan sabu tersebut selama dua bulan. “Sabu yang dijualnya diperoleh dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Eke. Saat ini, Eke kami jadikan daftar pencarian orang (DPO)," ujarnya.

Putra menjelaskan, tersangka NA telah empat kali membeli sabu dari Eke. Pembelian terkahir terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Jalan Kalianyar, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Satu paket plastik klip berisi sabu yang dibeli oleh tersangka dari Eke memiliki berat sekitar 10 gram dan dihargai Rp10 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tambora pengedar narkoba Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045/viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement