HOME NEWS MEGAPOLITAN

Shane Lukas Hadirkan Saksi Meringankan ke Sidang Penganiayaan David Ozora

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:42 WIB
Shane Lukas Hadirkan Saksi Meringankan ke Sidang Penganiayaan David Ozora
Shane Lukas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Shane Lukas pada hari ini, Kamis (27/7/2023). Agenda persidangan pemeriksaan saksi A De Charge atau meringankan. 

"Kami akan mengajukan 1 saksi A de Charge," ujar pengacara Shane, Happy SP Sihombing saat dikonfirmasi, Kamis.

Menurutnya, pihaknya berencana menghadirkan 2 saksi A de Charge, hanya saja baru 1 orang saksi yang konfirmasi hadir. Sedangkan 1 saksi lainnya masih belum pasti kehadirannya.

"Satu lagi mungkin baru bisa minggu depan. Siapa-siapanya lihat nanti saja yah," katanya.

Dia belum mau merincikan siapa saja saksi A de Charge yang bakal dihadirkan di persidangan kliennya itu. Namun, diharapkan keterangan saksi tersebut bisa menguatkan keterangan Shane guna pembelaan di kasus tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
