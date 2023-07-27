Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasi Program Pemerintah, Relawan Sandi Uno Bagikan BPJS TK Non Karyawan dan PIP SMK

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |12:25 WIB
Sosialisasi Program Pemerintah, Relawan Sandi Uno Bagikan BPJS TK Non Karyawan dan PIP SMK
Sandiaga Uno/Foto: MNC Portal
A
A
A

BEKASI - Ratusan pemuda dan pelajar dari berbagai wilayah di Bekasi berkumpul dalam sebuah acara Silaturahmi Pemuda, di Mall Bekasi Junction, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Acara ini diinisiasi oleh UMKM Sahabat Sandi Uno Bekasi untuk mempererat tali persaudaraan dan memberikan manfaat nyata bagi non karyawan dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Bekasi.

Dalam kesempatan itu, kartu BPJS Tenaga Kerja (TK) non karyawan dan formulir PIP (Program Indonesia Pintar) disalurkan untuk mendukung kesehatan masyarakat dan pendidikan para pelajar. Selain itu, agar para pemuda yang memiliki UMKM bisa mempunyai penghasilan tetap.

ist

Kegiatan ini juga menyosialisasikan program pemerintah. Hal tersebut guna masyarakat mengetahui dan merasakan langsung manfaat dari program pemerintah.

"Sosialisasi program pemerintah tentang BPJS dan PIP SMK. Ini semua agar masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat program pemerintah, program pemerintah ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna," ujar Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Bekasi, Lenny Marertha Wirastutie, Kamis (27/7/2023).

"BPJS TK non pegawai ini ditujukan untuk para UMKM dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, jadi tetap. Sehingga bisa mendapatkan perlindungan keselamatan selama mereka bekerja," tambah Lenny.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement