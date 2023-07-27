Sosialisasi Program Pemerintah, Relawan Sandi Uno Bagikan BPJS TK Non Karyawan dan PIP SMK

BEKASI - Ratusan pemuda dan pelajar dari berbagai wilayah di Bekasi berkumpul dalam sebuah acara Silaturahmi Pemuda, di Mall Bekasi Junction, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Acara ini diinisiasi oleh UMKM Sahabat Sandi Uno Bekasi untuk mempererat tali persaudaraan dan memberikan manfaat nyata bagi non karyawan dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Bekasi.

Dalam kesempatan itu, kartu BPJS Tenaga Kerja (TK) non karyawan dan formulir PIP (Program Indonesia Pintar) disalurkan untuk mendukung kesehatan masyarakat dan pendidikan para pelajar. Selain itu, agar para pemuda yang memiliki UMKM bisa mempunyai penghasilan tetap.

Kegiatan ini juga menyosialisasikan program pemerintah. Hal tersebut guna masyarakat mengetahui dan merasakan langsung manfaat dari program pemerintah.

"Sosialisasi program pemerintah tentang BPJS dan PIP SMK. Ini semua agar masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat program pemerintah, program pemerintah ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna," ujar Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Bekasi, Lenny Marertha Wirastutie, Kamis (27/7/2023).

