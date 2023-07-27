Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Puisi Nasional, Srikandi Ganjar Asah Bakat Milenial Ekspresikan Diri dengan Positif

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:14 WIB
Hari Puisi Nasional, Srikandi Ganjar Asah Bakat Milenial Ekspresikan Diri dengan Positif
Relawan Ganjar di Jakarta
A
A
A

 

JAKARTA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Srikandi Ganjar menggandeng milenial dan generasi Z untuk menghargai karya para sastrawan terdahulu, dalam rangka memperingati Hari Puisi Nasional.

Mereka menggelar pelatihan pembuatan dan pengejaan puisi, loyalis Ganjar Pranowo itu ingin para milenial mengekspresikan dirinya secara positif lewat karya, di Jalan Taman Matraman Timur, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

"Memperingati Hari Puisi Nasional jadi kami mengadakan pelatihan mengenai puisi, karna kami mengapresiasi sastrawan yang sudah menciptakan puisi itu sendiri dan karya-karya selama ini," ujar Korwil Srikandi Ganjar Jabodetabek, Wahyuni Safitri, Kamis (27/7/2023).

Fitri panggilan akrabnya mengatakan, pelatihan ini sebagai wadah untuk memperkenalkan puisi agar milenial makin tertarik pada karya sastra tersebut.

Dia mengimbau agar kaum milenial semakin kreatif untuk mengesah bakat dalam dirinya. Dengan demikian, para peserta nantinya diharapkan bisa memiliki bekal jika mereka ingin berkecimpung di dunia sastra puisi.

"Kami memperkenalkan kepada mereka puisi. Harapannya gen z ini mau terus mengeksplor diri mereka agar mereka selalu mencintai puisi dan mereka tidak memendam bakat itu,”ujarnya.

“Jadi, mereka dengan adanya wadah ini punya bekal untuk ke depannya mengembangkan karya-karya mereka," tutup Fitri.

